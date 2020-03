Witwe von Steve Jobs will gesamtes Vermögen spenden

Die Witwe von Apple-Gründer Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, hat in einem Interview mit der "New York Times" verraten, dass sie ihr Vermögen in Höhe von etwa 24 Milliarden Dollar nicht ihren Kindern vererben möchte. Stattdessen will sie das Geld an gemeinnützige Institutionen und Einzelpersonen spenden.

"Es ist nicht richtig, dass eine Einzelperson über so viel Wohlstand verfügt", sagt Powell. Solche Beträge stünden normalerweise Millionen von Menschen zur Verfügung. Ihre Kinder seien sich diesem Umstand bewusst.

Die Einstellung, dass zu viel Geld innerhalb einer einzigen Familie nicht gut sei, hätte Powell noch zu Steve Jobs Lebzeiten erlangt. Auch er habe so viel Reichtum als eine gefährliche Sache angesehen.