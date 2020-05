Wirtshausgutschein für jeden Wiener Haushalt

Ab Mitte Juni erhalten 950.000 Haushalte in Wien Gutscheine, die sie in Restaurants und Cafés einlösen können. Für Familien gibt es einen 50-Euro-Bon, für Einzelpersonen 25 Euro. Das kündigte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) gestern an.

Man wolle mit den Gutscheinen die von der Corona-Krise gebeutelte Gastronomie ankurbeln, sagte Ludwig. Die Bons können bis Ende September eingelöst werden. Alkoholische Getränke sind ausgenommen.

Die Stadt lässt sich die Aktion 40 Millionen Euro kosten – vorausgesetzt, alle Gutscheine werden eingelöst. "Ja, wir können uns das leisten", sagte Ludwig. Kritik kommt von der FPÖ und den Neos, die die geringe Gutscheinsumme kritisieren bzw. von "populistischen Wahlzuckerln" sprechen.