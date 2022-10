Wirtschaftsuni reformiert ihr größtes Studium

Im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird die Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) statt vier nur noch drei Lehrveranstaltungen beinhalten. Außerdem gibt es mit "Wirtschaft - Umwelt - Politik" einen neuen Studienzweig.

Künftig startet das WiSo-Studium an der WU mit den drei STEOP-Lehrveranstaltungen "Betriebswirtschaft und digitale Ökonomie", "Einführung in die VWL und zukunftsfähiges Wirtschaften" sowie "Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht" (derzeit: "Einführung in die Betriebswirtschaftslehre", "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre", "Mathematik" und "Wirtschaft im rechtlichen Kontext - Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I"). Umgekehrt wird der daran anschließende "Common Body of Knowledge" (interdisziplinäre Grundlagen des Studiums) von neun auf elf Lehrveranstaltungen erweitert.

Ab dem zweiten Studienjahr steht für das Hauptstudium neben den bisherigen Studienzweigen "Betriebswirtschaft", "Internationale Betriebswirtschaft", "Volkswirtschaft und Sozioökonomie" (künftig: "Volkswirtschaft") und "Wirtschaftsinformatik" noch als fünfter Zweig "Wirtschaft - Umwelt - Politik" zur Auswahl. In diesem soll der Fokus auf die "Rolle von Wirtschaft für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie z.B. globale Ungleichheit, Armut, den sozialen Zusammenhalt oder den Klimawandel" gelegt werden, heißt es in der Beschreibung.

Außerdem soll es im neuen WiSO-Studium einen Schwerpunkt auf Projektarbeiten und das Lösen von Fallstudien geben, um die Studierenden ideal auf die Berufswelt vorzubereiten. Mehr Gewicht im Studienplan sollen Responsibility-, Internationalisierungs- und Digitalisierungsthemen bekommen. Dazu will man das Sammeln internationaler Erfahrungen erleichtern: Neben klassischen Auslandssemestern zählen in Zukunft auch Kurzprogramme und Internationalisierungsmöglichkeiten von zu Hause aus, hieß es in einer Aussendung. Fixpunkte im neuen Studienplan sind die Vermittlung notwendiger IT-Grundlagen und Anwendungen im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext wie beispielsweise zu Big Data oder Programmierkenntnisse.