Zwischen Existenzangst und Ideenreichtum in der Krise

Als "größte Bewährungsprobe in der Geschichte der heimischen Start-up-Szene" bezeichnete der Unternehmensberater EY gestern, Dienstag, die Coronakrise. Wurden im Vorjahr noch 183 Millionen Euro und damit so viele Mittel wie noch nie in österreichische Start-ups investiert, droht der Geldfluss nun zu versiegen.

"Die Krise hilft keinem, gilt aber für andere Länder und Regionen genauso", spielt Bernhard Aichinger, Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft Oberösterreich, auf die Gründermetropolen London, Berlin und Tel Aviv an.

In seiner Funktion hat Aichinger derzeit alle Hände voll zu tun. Täglich erreichen ihn Anrufe von Gründern und jungen Unternehmern. "Es gibt eine starke Solidarität. Viele reichen bewusst keine Förderanträge ein, weil sie das Geld lieber dem Handel, der Gastronomie oder dem Tourismus überlassen", sagt Aichinger. Und das, obwohl die Krise Start-ups doppelt treffe: Zum ohnehin geringen Budget komme nun hinzu, dass Investoren kein oder kaum Geld hineinstecken.

"Bei manchen Start-ups geht es bis zur Existenzangst. Andere erfinden sich in dieser Zeit hingegen neu und entwickeln neue Geschäftsmodelle", so der Unternehmer, der die Welser Webagentur E-Conomix führt. Nun seien vor allem Start-ups gefragt, die Lösungen für die neue Arbeitswelt entwickeln: Home Office, Videokonferenzen, Online-Shops und das Vernetzen von Unternehmen. "Es geht um größere Effizienz in den Unternehmen, das verinnerlichen nun viele."

Ein Start-up, das in der Krise seine Chance sucht, ist fanation aus Linz. Die IT-Firma bietet ihre App uplink Unternehmen kostenlos an. Uplink sei eine Alternative zu WhatsApp oder Signal und verfüge zudem über ein abgeschottetes Chatsystem, sagt Firmenchef Mario Kraml. "Etliche Firmen haben bemerkt, dass Kommunikation in der Krise essenziell ist. Und da sind viele bisher an ihre Grenzen gestoßen." 18 heimische Betriebe verwenden das Chatsystem aus Linz bereits.

Gitarrenunterricht per App

Auch Florian Lettner machte die Not erfinderisch. Der Linzer stellt die von ihm gegründete Gitarren-App Fretello heimischen Musiklehrern und -schülern gratis zur Verfügung. Das Bildungsministerium unterstützt die Initiative des Start-ups, die Landesmusikschule Puchenau ist ebenfalls bereits mit an Bord.

Junge-Wirtschaft-Chef Aichinger erwartet, dass noch mehr Start-ups in Oberösterreich ihre Geschäftsmodelle ändern oder erneuern werden. Ob sich auch heuer wieder mehr als 5000 Menschen in unserem Bundesland in die Selbstständigkeit trauen werden, wagt Aichinger allerdings nicht zu prognostizieren. "Dafür müsste ich ein Hellseher sein."

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at