Zulieferer FACC verdient weniger

Der Flugzeugteilehersteller FACC spürt das verlangsamte Wachstum in der Luftfahrtindustrie: Der Umsatz ist im ersten Halbjahr minimal auf 373 Millionen Euro gewachsen. Das Ergebnis liegt mit 16 Millionen Euro deutlich hinter dem Vorjahr mit 28,5 Millionen.

Grund dafür ist laut Vorstandsvorsitzendem Robert Machtlinger die Hochfahrphase in einem Segment: Neue Aufträge kommen in die Produktion. Bis diese plangemäß und automatisiert laufen, gebe es Zusatzkosten. Dies dauere geplantermaßen ein Jahr, sagt Machtlinger. So wurde der Belegschaftsstand von 580 auf 840 erhöht. Das erhöhe die Fixkosten.

Komplexe Innenteile für Flugzeuge machen schon ein Drittel des Umsatzes der FACC aus. Allerdings ist diese Sparte aufgrund der neuen Aufträge wieder in die roten Zahlen gerutscht, sagt Machtlinger. Er spricht in diesem Zusammenhang davon, dass man in Wachstum investieren müsse.

Die Ergebnis (Ebit)-Marge im ersten Halbjahr erreichte 4,3 Prozent. Für das Gesamtjahr, das heuer aufgrund der Umstellung des Bilanzstichtages auf Ende Dezember ein Schrumpfjahr wird, liegt die Erwartung bei sechs Prozent.

Der im Juli angekündigte "zeitnahe" Eingang jener 10,8 Millionen Euro, die beim Online-Betrug vor 3,5 Jahren auf chinesischen Konten gesichert werden konnten, ist noch nicht erfolgt. Es fehlten Formalien: "Wenn dieses Geld schon hier wäre, wäre es mir lieber. Wir investieren kräftig, da wäre es schon gut eingesetzt", so Machtlinger.