Zahl der Touristen wächst

"Natur und Landschaften stehen für 59 Prozent der Oberösterreich-Gäste an erster Stelle", sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus. Im Sommer 2018 haben so viele Touristen wie nie zuvor in Oberösterreich geurlaubt: Rund 1,97 Millionen Ankünfte wurden von Mai bis Oktober verzeichnet, ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2017. Die Nächtigungen legten um 5,2 Prozent auf 5,1 Millionen zu. Die direkte und indirekte Wertschöpfung liegt Prognosen zufolge bei rund 6,48 Milliarden Euro, ein Plus von 4,3 Prozent. Damit trägt der Tourismus 10,4 Prozent zum Bruttoregionalprodukt des Landes bei.

Neue Märkte erschließen

Der wichtigste Markt bleibt Österreich mit einem Plus von 4,6 Prozent bei Ankünften und Nächtigungen. Mit einem Viertel aller Nächtigungen ist Deutschland der wichtigste Auslandsmarkt vor Tschechien und den Niederlanden. Auf Platz fünf folgt China.

Die Zahlen stimmen Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) auch für heuer positiv. Prognosen für 2019 wollte er gestern bei einem Pressegespräch in Linz nicht abgeben. Die Buchungslage sei aber positiv. Laut Landes-Tourismusstrategie soll die Wertschöpfung bis 2022 um 15 Prozent steigen. "Wir haben deutlich mehr Gäste, die aber kürzer bleiben", so Achleitner. Daher sei es wichtig, internationaler zu werden und neue Märkte zu erschließen: Dazu würden auch sportliche Großereignisse in Oberösterreich wie die Österreich-Radrundfahrt mit Stopps in Wels und Grieskirchen sowie die Ruder-Weltmeisterschaft in Ottensheim beitragen.

Auf die Bedürfnisse der Urlauber soll mit speziellen Angeboten eingegangen werden, etwa mit neuen Wanderwegen und dem Steyrtalradweg, so Winkelhofer. (prel)

