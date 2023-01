Zähes Ringen um Gehälter: Raue Töne in IT-Branche

Hunderte Teilnehmer bei einer Kundgebung der Gewerkschaft in Linz

Rund 65.000 Beschäftigte gibt es in der Informations- und Telekommunikationstechnik (IT). Mehrere Hundert kamen gestern, Montag, bei nasskaltem Wetter zu Kundgebungen der Gewerkschaft GPA in die Wiener Innenstadt und zum Linzer Schillerpark. Anlass waren die Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag (KV). Seit September blieben fünf Verhandlungsrunden ergebnislos, die sechste ist für kommenden Montag geplant. Auch Betriebsversammlungen soll es geben. "Wir sind sehr weit auseinander", sagt