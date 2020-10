Vom kleinen Tischler in Haag/Hausruck zu einem der größten Möbelhändler mit Standorten in 13 europäischen Ländern: Die XXXLutz-Gruppe (XXXLutz, Möbelix, Mömax) mit Sitz in Wels feiert morgen ihr 75-Jahr-Jubiläum (mehr dazu in der Zeitleiste). Heute ist XXXLutz nach eigenen Angaben der zweitgrößte Möbelhändler der Welt mit 320 Filialen und 25.000 Mitarbeitern.