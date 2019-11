XXXLutz übernimmt sechs Schweizer Interio-Standorte

Die Einkaufstour der Möbelkette XXXLutz geht weiter: Der Möbelhändler kauft sechs Interio-Läden in der Schweiz und wird diese in Filialen seiner Diskonterschiene Mömax umwandeln. Erst kürzlich wurde mit Möbel Pfister bereits der größte Möbelhändler in der Schweiz übernommen.

XXXLutz wird gemäß Medienmitteilung der Migros vom Freitag auch rund 200 der insgesamt 300 Interio-Mitarbeiter übernehmen und weiterbeschäftigen. Auch die weiteren 100 Angestellten, die derzeit ebenfalls für Interio tätig sind, verlieren ihren Job nicht: Sie sollen alle innerhalb und außerhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt werden, teilte Migros am Freitag in einer Aussendung mit.

Vor einer Woche hatte XXXLutz-Firmensprecher Thomas Saliger eine Übernahme von Interio-Standorten in der Schweiz noch dementiert. "Zum jetzigen Zeitpunkt nicht", sagte er damals.

Mit dem Verkauf der Interio-Filialen verschwindet die Marke Interio vom Schweizer Markt. Der Handelskonzern Migros will sich nach eigenen Angaben im hart umkämpften Möbelmarkt auf die Entwicklung von Micasa konzentrieren. Mit nur elf Filialen habe Interio in der Schweiz die kritische Größe nicht erreicht und seit Jahren unter den sinkenden Umsatzzahlen gelitten.

Interio Österreich ist eine eigenständige Einrichtungskette und nicht von der Transaktion betroffen.