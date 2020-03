WK-Wahl in Oberösterreich: Erdrutschsieg für Hummer

Die Wirtschaftskammer (WK)-Wahl in Oberösterreich ist geschlagen, und sie endet mit einem Erdrutschsieg für das „Team Doris Hummer - Wirtschaftsbund Oberösterreich“: die Liste erreicht 69,75 Prozent der Stimmen, ein Zuwachs von 4,31 % im Vergleich mit dem letzten Wahlgang 2015. Der Wirtschaftsbund bleibt damit mit Abstand die stimmenstärkste Fraktion in der WK Oberösterreich.

Dahinter folgt die Grüne Wirtschaft mit 9,22 Prozent: Sie hat zwar leicht verloren (minus 0,31 %), erringt aber erstmals bei einer WK-Wahl in Oberösterreich den zweiten Platz. Sie hat die „Freiheitliche Wirtschaft“ überholt, die 5,7 Prozent eingebüßt hat. Die Freiheitlichen erreichten heuer 9,07 Prozent.

Video: WK-Wahl geschlagen

Auf Platz vier landete der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband vor den Unos.

"Dieses Ergebnis ist ein klares Signal an die gestaltenden Kräfte in unserem Haus. Der Reformkurs, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen haben, wird angenommen", sagte Hummer. Die offizielle Wahl des neuen Präsidiums der WKOÖ erfolgt am 10. Juni.

Geringe Wahlbeteiligung als Manko

Sorgenfalten treibt Hummer die Wahlbeteiligung auf die Stirn. Diese ist im Vergleich zu 2015 von 42,1 auf 32,58 Prozent gesunken. Die WKOÖ-Präsidentin macht dafür den allgemeinen Trend verantwortlich, Wahlrecht immer seltener in Anspruch zu nehmen. Unternehmer seien häufig zufrieden mit dem, was ihnen geboten wird.

Lob für die Wahlsiegerin kam von Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Oberösterreich stünden als "Wirtschaftslokomotive der Republik" große Herausforderungen bevor. Daher sei es gut, "weiterhin gemeinsam Vollgas für den Standort geben zu können", wird Achleitner in einer Aussendung zitiert.