WK: Silberhumer zum neuen Direktor bestellt

Der langjährige Wegbegleiter von WK-Präsidentin Doris Hummer folgt damit Hermann Pühringer, der Mitte Mai nach langer Krankheit, aber doch überraschend verstorben ist.

Der Betriebswirt Gerald Silberhumer begann seine berufliche Laufbahn in der WK, bevor er Hummer in die Politik folgte und mit ihr in die Kammer zurückkehrte. "Ich schätze an Gerald Silberhumer sein Engagement und seine Kompetenz. Er ist einer, der sich nie in die erste Reihe gedrängt hat, aber Herausforderungen annimmt", streute ihm Hummer gestern Rosen. Zum Stellvertreter Silberhumers wurde der langjährige Leiter der Bildungspolitik in der WK OÖ, Friedrich Dallamaßl (48), bestellt. Der Jurist war unter anderem auch in den Sparten Industrie und Handel tätig und setzte wichtige Projekte wie etwa die Duale Akademie um. (sd)