Morgen in einer Woche, am 23. Juni, ist es 70 Jahre her, dass die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) ihr Stammhaus am Hessenplatz 3 in Linz bezogen hat. Zum Jubiläum unterzieht die Interessenvertretung das Gebäude nun einer Frischzellenkur und nimmt dafür 36,35 Millionen Euro in die Hand. Die erste Bauphase beginnt diesen Oktober.