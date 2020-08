"Wir sind trotz des wechselhaften Wetters sehr gut ausgelastet, es sind lange Tage", sagt Simone Schütz, Geschäftsführerin der neu- bzw. wiedereröffneten Cafébar Podium in der Mühlviertler Gemeinde Altenberg bei Linz, durchaus zufrieden. So wie ihr geht es vielen Gastronomen in Oberösterreich, die draußen Sitzplätze haben. Doch wie wird es in ein paar Wochen aussehen, wenn der Herbst ins Land zieht?