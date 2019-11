"Wir müssen lernen, uns selbst in Frage zu stellen"

Das Internet der Dinge (IoT), Big Data, 3D-Druck sowie intelligente Maschinen sind Entwicklungen, die die kommenden Jahre prägen werden: Führungscoach und Buchautor Bernhard von Mutius war am Mittwochabend beim Forum IC der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Oberösterreich zu Gast. Mit den OÖNachrichten sprach er darüber, wie wir uns besser auf Umbrüche durch die Digitalisierung einstellen können, ob die Technologisierung wirklich zum Jobkiller wird und was wir vom verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs lernen können.

OÖNachrichten: Ihrer Meinung nach können wir den digitalen Um-wälzungen nur mit "Disruptive Thinking" begegnen: Was versteht man darunter?

Von Mutius: Ich beobachte seit ein paar Jahren, dass wir in Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifende Brüche und Umbrüche erleben und dass wir nicht wirklich gelernt haben, damit umzugehen. Auf den Umgang mit diesen Brüchen und Widersprüchen sind wir in den Schulen und den Universitäten nicht vorbereitet worden. Manches Alte funktioniert nicht mehr richtig, und manches Neue noch nicht wirklich. Es geht darum, wie ein Denkmodell aussehen könnte, das sich auf diese Umbrüche besser einstellt und uns darauf vorbereitet, den Entwicklungen souveräner und kreativer zu begegnen. Ein Beispiel ist die Geschichte des Nokia-Konzerns: Noch 2007 ist der Nokia-Chef vor die Presse getreten und hat von einem tollen Jahr gesprochen. Ein paar Jahre später war er weg. Die Frage ist, ob wir die Umbrüche vorhersehen können: Das ist der Zweck von "Disruptive Thinking".

Und wie können wir diese Disruptionen vorhersehen?

Zunächst einmal, indem wir nicht glauben, dass alles immer so weitergeht wie bisher, sondern darauf achten, was links und rechts von uns passiert. Wir müssen unsere eigenen Grundannahmen in Frage stellen, bevor andere es tun, und lernen, uns selbst zu widersprechen. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie: Viele Automobilunternehmen haben zwar erkannt, dass es Tesla gibt, aber der Elektroautobauer wurde für einen Nischenplayer gehalten. Wir müssen auch damit rechnen, dass alternative Möglichkeiten irgendwann zum Mainstream werden.

Welche anderen Leitsätze für Unternehmen haben Sie?

Die Lösungen für die Kunden müssen überraschend einfach sein. Ein Beispiel dafür sind Apple-Geräte: Das iPad kennt heute jedes Kind, und der Grund liegt in der einfachen Bedienbarkeit. Aber die Technik, die dahintersteckt, ist höchst komplex. Von diesem Prinzip war Steve Jobs besessen. Und er hat Technologie und Design zusammengebracht. Die "Ars Electronica" ist übrigens auch ein wunderbares Beispiel, wie man Technologie und Kreativität zusammenführen kann. Meine These: Digitale Transformation geht mit sozialen, kreativen und ökologischen Umwälzungen einher. Unsere Zeit ist von der Wucht her vergleichbar mit der industriellen Revolution.

Werden im Zuge der Digitalisierung viele Jobs wegfallen?

Wenn wir es schaffen, jeden Einzelnen zu stärken, muss sich niemand fürchten. Technik nimmt uns Arbeit ab, das muss aber nicht heißen, dass sie auch Arbeitsplätze wegnimmt. Das Stärken der Menschen muss in der Schule beginnen und im hohen Alter enden. Alle können an den Veränderungen teilhaben, wenn man es erst einmal als Aufgabe verstanden hat.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at