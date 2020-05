Er freue sich auf ein gewisses Maß an Normalität. Darauf, sich wieder mit mehr Menschen treffen zu können, sagte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) vor dem OÖN-Interview. OÖNachrichten: Die ersten 200 Erntehelfer aus der Ukraine wurden eingeflogen, weitere sollen folgen. Wie laufen die Planungen? Max Hiegelsberger: Es müssen viele Detailfragen bezüglich Visa und Einreisebestimmungen geklärt werden. Ich bin daher ständig mit dem Innenministerium in Kontakt. Zwei Flüge aus Kiew sind am 18.