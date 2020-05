Die Einkaufszentren-Tochter des Spar-Konzerns, die SES-Gruppe, hat mitten in der Coronakrise in Laibach ihr 29. Center eröffnet. SES-Chef Marcus Wild über das Wiederaufsperren und die Kluft zwischen stationärem Einzelhandel und Onlinegeschäft. Sie haben diese Woche ein Einkaufszentrum in Slowenien eröffnet. Ist das nicht ein ungünstiger Zeitpunkt? Wild: Wir haben lange um die Genehmigung für dieses neue Stadtteilcenter mit einem Sport- und Freizeitschwerpunkt im Norden von Laibach gerungen