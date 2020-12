"Wir brauchen alle verfügbaren Flächen"

13,3 Hektar oder 19 Fußballfelder – über diese Fläche erstreckt sich die größte heimische Flächen-Photovoltaikanlage, die diese Woche in Schönkirchen in Niederösterreich in Betrieb ging. Bis Ende 2021 sollen 36.000 PV-Module die Gesamtleistung auf 14,85 MWp bei einer Erzeugung von 14,25 GWh erzielen. Das entspricht laut den Errichtern OMV (Grundeigentümer) und Verbund einem Jahresstromverbrauch von 4400 Haushalten.

"Projekte wie diese zeigen die hohe Bereitschaft von heimischen Unternehmen, in die nachhaltige Energiezukunft in Niederösterreich zu investieren", sagte der stellvertretende Landeshauptmann Stephan Pernkopf bei der Inbetriebnahme.

Die Niederösterreicher stehen also nicht auf der Bremse, wenn es um den PV-Ausbau auf Freiflächen geht. "Oberösterreich dagegen schon", wie Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Photovoltaic Austria, im OÖN-Gespräch kritisiert: "Es wird nicht ausreichen, ein bahnbrechendes bundesweites Gesetz (Erneuerbaren Ausbau Gesetz, Anm.) aufzusetzen, in dem große Ziele postuliert werden, dieses aber auf Grund sehr restriktiver Landesgesetze wie Bauordnung, Raumordnung oder Elektrizitätsrecht scheitern zu lassen." Und: "Wir brauchen alle uns zur Verfügung stehenden, geeigneten Flächen, um Österreich in eine erneuerbare Stromzukunft zu führen." Das heißt: Das Eine-Million-Dächer-Programm von Klimaministerin Leonore Gewessler ist zwar ein Baustein, wird aber nicht reichen, dass der Strommix bis 2030 auf elf Terrawattstunden erhöht wird.

An Projekten im Land scheitert es nicht. So möchte – wie berichtet – ein Landwirt in St. Marien (Bezirk Linz-Land) auf einer Fläche von zehn Hektar eine neuartige Agro-Photovoltaik-Anlage errichten. Anders als bei der Anlage in Niederösterreich sind die PV-Module nicht "liegend" in einer Ost-West-Richtung ausgerichtet, sondern die Solar-Module sollen stehen. Dazwischen könnten Traktoren fahren oder Tiere weiden, weil der Flächenverbrauch bei einem Prozent liegt. An einem ähnlichen Projekt wird auch in Pischelsdorf gearbeitet, die Munderfinger Firma EWS plant eine Anlage auf 7,2 Hektar. In beiden Fällen stehen die Gemeindevertreter hintern den Projekten. Ob es ein Ja vom Land geben wird?

"Oberste Priorität Dächer"

Wirtschaftslandes Markus Achleitner sagt, dass der OÖ-Klimarat bis März eine Landes-PV-Strategie erarbeitet: "Der Ausbau auf Dächern hat die höchste Priorität. Schätzungen gehen von rund 75.000 Gebäuden mit einer Dachfläche von über 400 Quadratmetern in Oberösterreich aus, die dafür infrage kommen. Danach kommt die Nutzung von bereits verbauten Flächen wie Verkehrsflächen oder Parkplätzen." Bei Freiflächen sollen vor allem bereits anderweitig genutzte Flächen wie Halden oder Deponien zur Anwendung kommen.

