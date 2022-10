Das Innviertler Unternehmen Hammerer Aluminium Industries (HAI) investiert bis Anfang 2024 insgesamt 100 Millionen Euro. Davon fließen rund 65 Millionen Euro in eine neue Strangpressanlage mit Infrastruktur auf 8000 Quadratmetern Fläche und in ein Logistikzentrum – beides am Standort der Firmenzentrale in Ranshofen/Braunau. Rund 35 Millionen Euro werden für eine weitere hochautomatisierte Strangpressanlage am rumänischen Standort in Cris ausgegeben.