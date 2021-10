Wie sich ein Mühlviertler Schuhpionier gegen Konkurrenz aus Asien behauptet

Um Gefahren für Sicherheit und Gesundheit abzuwehren, ist das Tragen von Sicherheitsschuhen in vielen Berufen Pflicht – und das rund acht Stunden täglich. Zu tragen sind sie in zahlreichen Branchen: Vom Bau- und Baunebengewerbe über die Metallindustrie, bei der Rettung, in der Süßwarenherstellung und von Mitarbeitern in Großküchen.

"Rund zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung tragen Sicherheitsschuhe", sagt Thomas Schützeneder. Er ist Geschäftsführer von Schütze-Schuhe in Tragwein (Bez. Freistadt), einem Pionier in dem Bereich. Seit Beginn der 1990er-Jahre ist man auf diesen Bereich spezialisiert.

Den Familienbetrieb gibt es seit 1925: Seit heuer ist mit Florian Schützeneder die fünfte Generation tätig. In den kommenden drei Jahren soll er sukzessive die Geschäftsführung übernehmen.

140.000 Paar werden jährlich produziert. Schütze-Schuhe beliefert rund 2000 Unternehmen, von kleinen Betrieben hin zu Konzernen: Unter anderem stehen KTM, voestalpine, Habau, Engel und Josko auf der Kundenliste. Ein Dachdecker braucht andere Schuhe als etwa ein Lagerarbeiter: Abhängig von der Tätigkeit haben die Schuhe unterschiedliche Eigenschaften: Von der Zehenschutzkappe bis zur rutschfesten Sohle.

Der "Asphaltprofi" ist gefragt

Die Exportquote liegt bei 15 Prozent. Im Ausland gefragt sind vor allem Spezialprodukte. Der "Asphaltprofi", das mengenmäßig stärkste Produkt, wird auch in der Schweiz und den USA getragen. Die Konkurrenz, vor allem jene aus Asien, macht mit niedrigen Preisen Druck. Wie man sich gegen diese erfolgreich behauptet?

"Das Wichtigste ist die Qualität", sagt Thomas Schützeneder. Sicherheitsschuhe gehören zur persönlichen Schutzausrüstung, müssen also vom Unternehmen gestellt werden. Diese würden für ihre Mitarbeiter auch zunehmend in höherwertige Ware investieren: "Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung." Schlechtes Schuhwerk könne krank machen.

Die Schuhe werden nicht über den Handel, sondern direkt an die Firmenkunden verkauft. Seit den 1990er-Jahren wird die Automatisierung der Produktion vorangetrieben. Heuer wurde eine Million Euro in eine Anlage investiert: Das sei auch ein Bekenntnis zum Standort, sagt Florian Schützeneder. 35 Mitarbeiter sind beschäftigt, 15 in der Produktion.

Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020/21 (per 31.3.) bei neun Millionen Euro (2019/20: mehr als acht Millionen Euro).