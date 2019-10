Wie Oberösterreich erfolgreich bleiben kann

Es diskutieren Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Herbert Mairhofer, Bezirksobmann der Interessenvertretung in Rohrbach, Irmgard Müller, Leiterin des Service-Centers der WK, und Erhard Prugger, Leiter der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik der WK OÖ.

Die Veranstaltung "Unternehmen am Wort" beginnt morgen um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung unter online.wkooe.at/WKO/2019-36065 oder per E-Mail an veranstaltung@wkooe.at