Am nächsten Mittwoch gibt es kein Zurück mehr: Ist der "Wind" einmal eingeblasen, wird es heiß im Hochofen. Der Startprozess kann dann nicht mehr ohne Risiko, dass es zu Schäden kommt, gestoppt werden. Am 9. September will die voestalpine Stahl in Linz jenen Hochofen wieder anblasen, der Mitte März planmäßig "tiefgeblasen", also stillgelegt wurde.