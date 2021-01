Wie Hochzeiten trotz Corona stattfinden sollen

Rund 46.000 Paare gaben sich in Österreich im Jahr 2019 laut Statistik Austria das Ja-Wort: Aufgrund der Coronakrise konnten viele Hochzeiten im Vorjahr nicht in geplantem Ausmaß stattfinden oder wurden verschoben: Tausende Betriebe sind in der Branche tätig, viele von ihnen, etwa Veranstaltungstechniker, Musiker und Caterer, verzeichneten 2020 einen Totalausfall. Auch für heiratswillige Paare drängt bereits die Zeit:

"Die Hochzeitssaison beginnt traditionell am ersten Sonntag nach Ostern, das ist heuer der 11. April. Brautpaare brauchen aber mindestens drei Monate Vorlaufzeit, um eine Hochzeit planen zu können", sagt Walter Krenn, Geschäftsführer der "Hochzeitswelt". In manchen Branchen, etwa beim Kauf des Hochzeitskleids, sei die Vorlaufzeit zum Teil wesentlich länger. Es brauche daher schnellstens Vorgaben, ob und wie ab dem Frühjahr Hochzeiten sicher abgehalten werden können.

Krenn veranstaltet mit seiner "Hochzeitswelt" pro Jahr acht Hochzeitsmessen, unter anderem in Linz und Wels. Er arbeitet dafür mit 400 Unternehmen zusammen und tritt als Sprecher der Branche auf. Kommende Woche wird er gemeinsam mit Margit Stadler-Schauer vom "Stadlerhof" in Wilhering ein umfassendes Konzept im Kanzleramt präsentieren.

Dieses sieht etwa vor, dass nur Personen mit einem negativen Testergebnis an der Feier teilnehmen dürfen: Das gilt neben den Gästen auch für Standesbeamte, Pfarrer, Musiker, Fotografen und Servicepersonal.

Gästeliste für die Behörde

Für jede Hochzeit gibt es drei "Sicherheitsbeauftragte" (einen vonseiten der Braut, einen vonseiten des Bräutigams, einen stellt der Veranstaltungsort), die zuvor geschult werden. Sie würden darauf achten, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, und müssten bereits auf den Einladungen angeführt werden. Die Gästeliste wäre an die Gesundheitsbehörde zu übermitteln. Ziel sei, dass das Brautpaar ohne Masken heiraten kann, sagt Krenn. Hochzeiten seien etwas anderes als Sport- und Kulturveranstaltungen, sagt Stadler-Schauer. In ihrem "Stadlerhof" finden jährlich 50 Hochzeiten statt. Sie kenne Paare, die bereits viermal verschoben haben. Rechne man mit einem Durchschnitts-Umsatz von 40.000 Euro pro Hochzeit, ergäbe das einen Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro für die Branche im Jahr. Viele Jobs würden von der Möglichkeit, Hochzeiten abzuhalten, abhängen.

Mit den vorgesehenen Einschränkungen hätten die meisten Paare kein Problem: "Alle sind froh, wenn sie überhaupt heiraten dürfen."

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at