"Es ist nicht nur ein Prestigeprojekt für uns, sondern ein Meilenstein in der Firmengeschichte", sagt Manfred Meier, geschäftsführender Gesellschafter von Kraftwerk Living Technologies. Denn das Unternehmen aus Wels hat mit dem saudi-arabischen Königshaus einen prominenten Kunden an Land gezogen. Für den Wüstenstaat hat Kraftwerk mit dem spanischen Designer Boris Micka einen Pavillon für die Weltausstellung in Dubai errichtet, die am 1. Oktober beginnt.