Er ist eines der bekanntesten Gasthäuser im Land: der Klosterhof in Linz. Das Gebäude im Eigentum des Stifts Kremsmünster, die Brauerei Stiegl ist seit 1929 Pächter. Der Betrieb mit einem der schönsten Gastgärten und traditionellen Stuben wird an einen gestandenen Gastronomen vergeben. Eigentlich ein Erfolgsmodell – sollte man meinen. Zuletzt ging die Betreibergesellschaft zwei Mal in ein Sanierungsverfahren.