Es ist ein unauffälliges Bürogebäude direkt an der Bundesstraße, in dem one-A seine Firmenzentrale in Regau eingerichtet hat. In dem modernen Gebäude werden erfolgreich Faseranlagen für den Weltmarkt geplant. Das Pikante daran: Die Firmengründer sind allesamt frühere Lenzing-Mitarbeiter. Sie haben den Grundstein für die erste Lyocell-Anlage der Lenzing AG gelegt.