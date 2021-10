Wie Drohnen und fahrerlose Traktoren den Beruf Landwirt verändern werden

"Langfristig werden Drohnen über dem Feld und fahrerlose Traktoren auch in Österreich das Bild der Landwirtschaft prägen", sagten die Mechatronik-Experten Albert Pötsch und Gerald Schatz, Geschäftsführer des Linz Center of Mechatronics (LCM), beim internationalen Forum Mechatronik in Linz vergangene Woche.