Wie die Marke Palmers wieder entstaubt wird

Mit einer Bekanntheit von nahezu hundert Prozent ist die Textilkette Palmers nach Red Bull die zweitstärkste Marke Österreichs. Doch das Image des Traditionsunternehmens hat jahrelang gelitten. Im Dezember 2015 hat die Grazer Textilhandelsfamilie Wieser gemeinsam mit Matvei Hutman Palmers übernommen und verbucht nun erste Erfolge.

"Während der Gesamtmarkt in Österreich und Deutschland heuer ein Minus von bis zu zehn Prozent aufweist, liegen wir bei plus sechs Prozent gegenüber Vorjahr. Das zeigt, dass Palmers zurück auf dem Wachstumspfad ist", sagt Luca Wieser. Unter der Marke Palmers werde heuer ein Endkundenumsatz von 105 Millionen Euro erzielt. Dies umfasse eigene Geschäfte und Franchisebetriebe im In- und Ausland. Die österreichische Palmers Textil AG werde auf 67 Millionen Euro Umsatz kommen (per 31. 1. 2020). Die Eigenkapitalquote konnte auf 19 Prozent gesteigert werden. 750 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Keine Werbung für Männer

Ein Bündel an Maßnahmen sei nach dem Eigentümerwechsel umgesetzt worden. Man habe Marktforschung betrieben, in Qualität und Design investiert. Ein Resultat ist die Strategie, die nicht mehr in Richtung "sex sells" gehe, sondern ein neues Frauenbild zeige. "Wir machen nicht mehr Werbung für die Männer", sagt Tino Wieser in Anspielung auf das legendäre Palmers-Plakat, das fünf liegende Models in Höschen und Strümpfen zeigte. Die aktuellen Werbesujets würden nicht mehr retuschiert.

Auch das Sortiment wird laufend erweitert, etwa um den Bereich Heimtextilien. Rund die Hälfte der Ware werde bei Lohnfertigern in Europa erzeugt. Bei den Rohstoffen sei man "bis ins letzte Detail" involviert, um dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Zu den österreichischen Palmers-Lieferanten gehören Lenzing und Wolford.

Eine Baustelle seien noch die mancherorts in die Jahre gekommenen Geschäfte. Die Auslagen würden zu wenig zum Betreten des Geschäfts einladen. Palmers profitiert von einem Stammkundinnenanteil von 56 Prozent. Das Durchschnittsalter liege bei 40 Jahren. Tino Wieser sieht das hinsichtlich der Kaufkraft nicht als Nachteil: "Einen Büstenhalter für 14,99 Euro kannst du in Palmers-Qualität nicht herstellen."

Als Kernmärkte definiert der Palmers-Vorstand Österreich, Deutschland und Kroatien. In Prag, Budapest oder Bratislava gebe es Geschäfte, man sei dort aber nicht Vollsortimenter, sondern biete nur exklusive Kollektionen.

Linz wird ausgebaut Das langjährige Geschäft von Palmers an der Linzer Mozartkreuzung wird ausgebaut. Jenes Geschoß, in dem früher die Partei Neos war, wird von Palmers übernommen. Dort entsteht auf drei Ebenen und 500 Quadratmetern Fläche eine neue Palmers-Welt. Angeboten werden neben dem klassischen Sortiment auch Heimtextilien bis hin zur Bettwäsche. Dies werde der erste „Flagshipstore“, weitere sollen folgen. Die Eröffnung ist für April 2020 geplant. Auf der Linzer Landstraße hat Palmers in Summe vier Standorte. Der Schwerpunkt der 200 österreichischen Filialen liege auf dem ländlichen Raum. Als österreichische Marke müsse man für den Standort und die Erhaltung des Einzelhandels in den Regionen aktiv etwas tun, lautet die Philosophie.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at