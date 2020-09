Krisen sind für Maximilian Etzenberger zeit seines Lebens Chancen gewesen. Das war so nach der Finanzkrise, das ist nun auch in der Coronazeit so. "Andere haben gespart und wurden defensiver. Wir tun das Gegenteil", sagt der Gründer und Chef der Etzi-Bau-Gruppe mit Sitz in Vorchdorf.