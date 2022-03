Wie Bernegger den "Rest vom Rest" wiederverwertet

60 Millionen Euro an Investitionen, neun Jahre Entwicklungszeit und eine Anlagenkapazität von 100.000 Tonnen/Jahr: Es ist ein Mammutprojekt, welches das Mollner Bauunternehmen Bernegger derzeit bei seinem Tochterunternehmen TBS (Technische Behandlungssysteme) im Rohstoffpark Enns in Angriff nimmt.

Das Familienunternehmen will mit einem neuen Verfahren Rohstoffe aus Abfällen zurückgewinnen – und das im großen Stil. Die Pläne skizzierte die Geschäftsführung um Kurt Bernegger, seinen gleichnamigen Sohn und Helmut Lugmayr gestern, Freitag, bei einem Online-Pressegespräch.

"Wir holen aus dem Rest vom Rest noch etwas heraus", formulierte es Kurt Bernegger junior. Dabei handle es sich um sehr feine, staubkörnige Rückstände, so genannte Sekundärabfälle. Reststoffe dieser Art fielen trotz Mülltrennung und moderner Recyclinganlagen an und landeten zumeist auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen. Jährlich gehe es dabei um 2,8 Millionen von 71 Millionen Tonnen Müll in Österreich.

"Bisher technisch nicht möglich"

Genau da will das Unternehmen mit dem Verfahren der Thermischen Metallgewinnung (TMG) ansetzen. Dabei werde Anlagentechnik aus der Metallurgie mit Techniken aus der thermischen Abfallverwertung verknüpft. "Dadurch schaffen wir es nun, den Rohstoffkreislauf zu schließen und feinste Metalle zu 99 Prozent wiederzugewinnen", sagte Bernegger junior. Das sei bisher nicht möglich gewesen. Wiedergewonnen werden könnten Kupfer, Gold und andere Edelmetalle, aber auch Bindemittel für die Bauindustrie. Die durch das Verfahren frei werdende Energie will das Unternehmen als Wärme- und Stromquelle für 20.000 Haushalte nutzen.

An diesem Projekt getüftelt habe man bereits seit 2013, sagte Bernegger junior, der auch als Projektleiter fungiert, auf Nachfrage. Damals kam der erste Kontakt des Leitbetriebs mit der Montanuniversität Leoben zustande. Die Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit intensivierte sich, und die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen sowie der Essener Industrieanlagenbauer Küttner stießen dazu.

Nun habe der Schulterschluss konkrete Formen angenommen, betonten auch Helmut Lugmayr, Kurt Bernegger und Roland Pomberger, Lehrstuhlleiter für Abfallwirtschaft an der Uni Leoben. Man sehe, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch seien. Bis Herbst 2023 soll die Anlage fertig gebaut werden, der Fokus liege auf feinkörnigen Abfällen aus Altautos, Elektro- und Elektronikschrott. Die Kapazität der Anlage beträgt 100.000 Tonnen/Jahr.

Potenzial für 100 Anlagen

Obwohl das TMG-Verfahren neu ist, sehen die Verantwortlichen darin großes Potenzial. Allein in Europa gebe es einen Bedarf von 100 Anlagen, schätzte Lugmayr. In Zeiten hoher Rohstoff- und Energiepreise und knapper Ressourcen könne so eine Lösung auch anderen Firmen Chancen bieten.

Für das Mollner Bauunternehmen ist das TGM-Verfahren der erste Schritt eines 200-Millionen-Euro-Ausbauprojekts in Enns. In den kommenden Jahren sollen neue Anlagen zur Aufbereitung von Bau- und Rohstoffen entstehen, hieß es gestern. Jährlich bereite Bernegger drei Millionen Tonnen an Rohstoffen auf. Das Unternehmen beschäftigt 900 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr rund 170 Millionen Euro um. (rom)