Wie Berglandmilch "grüner" wird

Berglandmilch mit Sitz in Wels ("Schärdinger") treibt das Ziel, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, konsequent voran: Gestern wurde im Beisein von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger am Standort Feldkirchen bei Mattighofen (Bez. Braunau) das neue Biomasse-Heizwerk eröffnet. Das Werk in Feldkirchen ist die größte Käserei des Konzerns: 250 Millionen Liter Milch werden dort jährlich verarbeitet, 85 Mitarbeiter sind beschäftigt. Die Genossenschaft steht im Eigentum von rund 9000 Milchbauern und ist die größte Molkerei Österreichs.

"Regionales Waldhackgut anstatt Erdgasimporte fördert regionale Wirtschaftskreisläufe und führt zu Versorgungssicherheit im Land", sagte Berglandmilch-Generaldirektor Josef Braunshofer. Durch die Anlagen würden jährlich 1,6 Millionen Kubikmeter Erdgas bzw. 4100 Tonnen CO2 eingespart.

Feldkirchen fügt sich in eine Reihe von Investitionen in diesem Bereich ein, insgesamt 40 Millionen Euro will Berglandmilch investieren, um nachhaltiger zu werden.

Im Vorjahr wurde in Aschbach in Niederösterreich eine Biogasanlage in Betrieb genommen, mit der 30 Prozent des Erdgasbedarfs am Standort ersetzt werden. Im Herbst startet dort ein Biomasse-Heizwerk. Die Standorte Voitsberg und Klagenfurt sollen bis 2025 auf Biomasse umgestellt werden.

