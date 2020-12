Die Wirtschaftsministerin ist da, der Landeshauptmann ebenso. Und im Hof ist für den Spatenstich alles aufgebaut. Normalerweise ist bei einem solchen Ereignis der halbe Ort auf den Beinen. So aber feiert die Innviertler Gemeinde Lengau still mit, wenn der Kranhersteller Palfinger in seinem oberösterreichischen Werk mit 1250 Mitarbeitern den Startschuss für den Bau eines Ausbildungszentrums gibt.