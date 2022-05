Werbekampagnen auf Plakatwänden und in sozialen Netzwerken, Treueprämien, Anwerbebonus, Recruiting-Tage – alles hilft nur in homöopathischen Dosen. Eine Problemlösung ist das alles nicht. "Wir werben uns die Mitarbeiter nur noch gegenseitig ab", sagt Daniel Lehner, Personalchef beim Motorradbauer KTM mit leichter Resignation. Er stehe in gutem Kontakt mit anderen Personalleitern – allen gehe es gleich.