Wer hält unser Land in der Krise sauber?

Sie verrichten ihre Arbeit zumeist dann, wenn andere schon damit fertig sind oder noch vor Dienstbeginn stehen: Reinigungskräfte und Müllentsorger. Auf beiden Berufsgruppen lastet in der Corona-Krise viel Verantwortung.

Die Branche der Gebäude-, Denkmal- und Fassadenreiniger umfasst in Österreich rund 9000 Unternehmen und 54.000 Beschäftigte. Der Großteil ist weiblich und arbeitet Teilzeit. Pro Jahr werden 1,8 Milliarden Euro umgesetzt. Wichtiger denn je sei nun die Art der Reinigung, sagt Bundesinnungsmeister Gerhard Komarek. Es werde öfter und genauer gereinigt, zumal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, im Handel sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Gebäudereiniger gelten strenge Voraussetzungen: Sie müssen Oberflächen kennen und wissen, wie diese auf Chemikalien reagieren. Zudem sind sie verpflichtet, Schutzkleidung richtig anzulegen, kontaminiertes Material zu entsorgen und die korrekte Reihenfolge der Reinigung einzuhalten.

Obwohl die Branche zu den systemrelevanten zählt, bleibt sie von Corona nicht verschont. Einige Branchen wie Hotellerie und Gastronomie haben noch geschlossen und benötigen daher keine tägliche Reinigung. "In Summe trifft es uns aber nicht so hart wie andere Berufe", sagt Komarek.

Diese Meinung teilt er mit Peter Edelmayer, Chef des Gebäudedienstleisters Dussmann. 960 von 8400 Beschäftigten sind in Kurzarbeit. Dussmann ist in Gebäudereinigung, Gebäudetechnik, Sicherheitsdienst und Verpflegung tätig. Wichtig sei Flexibilität, sagt Edelmayer. "Normal können wir Monate im Voraus planen. Nun waren wir lange im Standby-Modus, weil unklar war, wann wo wieder aufgesperrt werden darf."

Um sich gegen Covid-19 zu wappnen, hat Dussmann ein Kaltvernebelungsverfahren entwickelt. Dabei werden Räume mit Wasserstoffperoxid als Gemisch "eingenebelt" und so dekontaminiert. Das Verfahren sei für Apotheken, Arztpraxen oder Krankenhäuser geeignet und effizienter als händische Reinigung, heißt es.

Private Müllmengen gestiegen

In den Mittelpunkt rücken in diesen Tagen auch die Müllentsorger. Private Abfallmengen seien in den vergangenen Wochen gestiegen, teilt eine Sprecherin der Linz AG mit. Dies betreffe vor allem Restmüll, Biomüll und Grünschnitt. 100 Mitarbeiter des Unternehmens holen den Müll im Linzer Stadtgebiet ab, 50 weitere sind in den Abfallanlagen tätig. Jeden Tag werden in den Anlagen 1200 Tonnen Abfall verarbeitet. Mittlerweile haben auch die Altstoffsammelzentren in Linz wieder geöffnet.

Eine Zwischenbilanz zur Corona-Krise zog der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Demnach stieg die Menge an Hausmüll um rund 15 bis 20 Prozent, während Gewerbeabfall um bis zu 80 Prozent zurückging. Der VOEB vertritt rund zwei Drittel der privaten Entsorgungsbetriebe mit 43.000 Mitarbeitern und vier Milliarden Euro Umsatz.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at