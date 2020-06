Mit Verbindlichkeiten in Höhe von knapp fünf Millionen Euro musste der frühere Skirennläufer und Hotelinvestor Rainer Schönfelder Anfang der Woche sein Hotel in Zederhaus im salzburgischen Lungau in Konkurs schicken - die OÖN haben berichtet. Weshalb das Hotel in Gosau nicht betroffen ist und warum Hermann Maier bei der Firma ausgestiegen ist, erzählt Schönfelder im Interview.