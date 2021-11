Seit vielen Jahren wird darüber spekuliert, ob der US-Internet-Gigant Google auf seinem Grundstück in Kronstorf endlich sein Rechenzentrum errichten wird. Nach wie vor sieht es eher nicht danach aus, auch wenn Google das Grundstück weiterhin hält. Ein anderer großer Konzern sondiert dagegen schon länger in Oberösterreich. Gesucht wird ein Grundstück für Amazon. Der Onlinehändler weitet sein Logistik-Netzwerk weiter aus. In etlichen Gemeinden gab es schon Anfragen. Allein: Die Gemeinden wollen