Weniger Kfz-Schäden aufgrund von Corona

Die Corona-Pandemie hat auch das Jahr der OÖVersicherung geprägt: Im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr ging der Individualverkehr um zwischenzeitlich 60 Prozent zurück. Als Folge sanken die Leistungen für Kfz-Schäden insgesamt um zwölf Millionen Euro (15,3 Prozent) auf 66,7 Millionen Euro. Diesen Einsparungen stehe aber ein deutliches Plus bei den Feuerleistungen gegenüber, wie Generaldirektor Josef Stockinger gestern bei der Präsentation der Bilanz in Linz sagte. Zwar habe es keine Groß-, aber deutlich mehr kleinere Brände gegeben. Rund fünf Millionen Euro mehr (plus 28 Prozent) mussten für Feuerschäden bezahlt werden. Dazu kommt ein Anstieg für Versicherungsleistungen aus Sturm- und Hagelschäden um 5,8 Millionen Euro (35 Prozent).

Stockinger sprach bei seiner letzten Bilanz-Präsentation von einem "grundsätzlich guten Jahr". Wie berichtet, geht er mit Jahresende in Pension. Sein Stellvertreter Othmar Nagl folgt ihm mit 1. Jänner 2021.

Die Prämieneinnahmen sind um 1,5 Prozent auf 460 Millionen Euro gestiegen (2019: 453 Millionen Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) liegt voraussichtlich bei 30,1 Millionen Euro (2019: 26,6 Millionen Euro).

Dieses gute Ergebnis werde helfen, die zu erwartende schwierige Situation 2021 und 2022 abzufedern, sagt Stockinger: "Die Versicherungswirtschaft zahlt die Corona-Zeche erst in den kommenden Jahren." So könne es passieren, dass sich Kunden als Folge von Arbeitslosigkeit ihre Versicherung nicht mehr leisten könnten, sagt Nagl. Prämien, etwa für die Haftpflichtversicherung, würden sich am Umsatz orientieren. Hier werde es in einigen Fällen zu Prämienreduktionen kommen. Die OÖVersicherung hat 460.000 Kunden.

Plus bei Kaskoversicherungen

In der Sparte Schaden/Unfall bleibt die Kaskoversicherung mit einem Plus von 6,6 Prozent der Wachstumstreiber, sagte Kathrin Kühtreiber-Leitner, für Vertrieb zuständiges Vorstandsmitglied. Das hänge auch mit der steigenden Zahl an Leasing-Autos zusammen.

In der Krise seien digitale Kommunikationsformen Standard geworden, so Kühtreiber-Leitner: Die Zahl der E-Mail-Anträge habe sich verdoppelt. (prel)

