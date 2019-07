Wem gehört Oberösterreich?

Die spannende Frage, wem die Landfläche Oberösterreichs eigentlich gehört, war die Ausgangslage für diese Doppelseite.

Dass diese Frage nicht zufriedenstellend im ursprünglichen Sinn zu beantworten ist, mussten wir im Laufe der Recherche zur Kenntnis nehmen. Denn ohne gesichertes juristisches Terrain zu verlassen, ist die Aushebung und Auswertung dieser Daten, die ja etwa dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und der Landwirtschaftskammer vorliegen, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Dennoch haben wir – wie wir hoffen – interessantes Material für unsere "Welt in Zahlen" gefunden. Was wir unter anderem in diesem Zusammenhang feststellen konnten: Auch wenn häufig die Zersiedelung des Landes thematisiert wird, sind doch 5200 der knapp 12.000 Quadratkilometer Oberösterreichs nicht "Dauersiedlungsraum". Die Bundesforste, also die Republik Österreich, ist größter Grundbesitzer im Land. Rund 13 Prozent der Fläche werden von ihnen betreut. Alle großen Seen sind somit ebenfalls das Gut aller – und das ist nicht selbstverständlich.

Zahlenmäßig gibt es 1.731.506 Grundstücke in Oberösterreich. Damit kommt auf jeden der knapp 1,5 Millionen Einwohner unseres Bundeslandes im rein statistischen Durchschnitt rund ein Grundstück.

Kurios: Es gibt 274 Grundstücke mit einer Fläche von nur einem Quadratmeter. Das größte Grundstück Oberösterreichs hat hingegen ein Ausmaß von 62.826.171 m2 (6282 ha) und liegt in der Katastralgemeinde Obertraun.

Das Land der Hausbesitzer

Knapp die Hälfte der Hauptsitz-Wohnungen im Bundesland sind Häuser im eigenen Besitz.

43,9 Prozent der 631.900 Hauptsitz-Wohnungen in Oberösterreich sind Häuser. Eine Auswertung der Statistik Austria zeigt auch deutlich den Trend: sinkend. Der Anteil der Hauseigentümer am Gesamtwohnungsbestand ist rückläufig. 2015 lag er noch bei 45,8 Prozent. Der Anteil der Wohnungsbesitzer oder Hauptmieter einer Wohnung hingegen steigt.

Ein Drittel (33,2 Prozent) der Wohnungen in Oberösterreich sind in Hauptmiete vermietet, davon zwei Drittel Genossenschafts- und Gemeindewohnungen. Nur 8,2 Prozent der Wohnungen stehen im Eigentum der Bewohner.

Fast alle Wohnungen haben seit Jahren unverändert einen hohen Standard: 99,4 Prozent haben Bad und WC sowie eine Zentral- oder Einzelofenheizung, was sie für die Kategorien A und B qualifiziert.

Die durchschnittlichen Wohnungskosten (Miete inklusive Betriebskosten) von Hauptmietwohnungen steigen konstant und kräftig. Sie betrugen 2018 in Oberösterreich 7,36 Euro pro Quadratmeter (inkl. Betriebskosten).

37 Prozent ihres Haushaltseinkommens müssen armutsgefährdete Familien im Durchschnitt für das Wohnen aufwenden. Das ist ein ungleich höherer Anteil als bei einer Durchschnittsfamilie. Diese gibt, so die Statistik Austria, nur 16 Prozent für den Kostenblock Wohnen aus.

„Einkommensschwache Haushalte, meist Familien, sind von den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt besonders stark belastet“, sagt Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutz in der AK OÖ. Maximal ein Drittel des Einkommens dürfe langfristig für Wohnen „draufgehen“.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at