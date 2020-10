Die Vision passt zum Produkt. Die Grenzen liegen irgendwo im All. Isar Aerospace, Münchner Start-up des Österreichers Daniel Metzler, will das neue SpaceX für Europa werden und damit Elon Musk Konkurrenz machen. 100 Millionen Euro hat das bayerische Unternehmen bereits als Kapital gesammelt und hat in Ministerpräsident Markus Söder einen energischen prominenten Unterstützer. Weitere Investoren sind Airbus und der ehemalige SpaceX-Chef-ingenieur Bulent Altan.