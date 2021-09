Welser TSC greift Konkurrenten Ferrero mit Schwedenbombe und Frischkäse an

Auch am Markt für Süßigkeiten ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. "Das Konsumverhalten hat sich geändert. Es gab weniger Außer-Haus-Konsum, etwa in Schulen. Zudem mussten wir auch in der Vertriebsaktivität neue Wege finden, da keine physischen Messen stattfanden", sagt Dietmar Malli, Geschäftsführer von The Chilled Snack Company (TSC).