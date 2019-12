Wegweisendes Jahr 2019 bei Kreisel: "Haben unsere Hausaufgaben erledigt"

Im deutschen Nürtingen waren seit 2015 zwei Neunsitzer-Elektrobusse im Einsatz – ausgestattet mit Batterien von Kreisel Electric. Die Busse seien mehrfach stehen geblieben, ein Batteriepack um 80.000 Euro irreparabel kaputt, die Stadt stellt das E-Bus-Projekt ein. So zu lesen in einer deutschen Regionalzeitung. Klingt nach schlechter Nachrede für die Mühlviertler Batterienentwickler.

In Rainbach sieht man diese Angelegenheit ganz anders: "Das war ein Versuchsfahrzeug aus einer frühen Phase, ein Prototyp, der nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt war", sagt Markus Kreisel. Die zwei Busse hätten 240.000 Kilometer zurückgelegt, für ein Funktionsmuster ohne Garantie nicht schlecht, so die Bewertung von Kreisel.

Bei Kreisel blickt man auf ein wegweisendes Jahr zurück, die Episode in Nürtingen sei nicht repräsentativ. Die hohen Entwicklungsaufwände der vergangenen zwei Jahre würden sich allmählich bezahlt machen. Seit Mitte des Jahres seien 33 der bekannten Doppeldeckerbusse in London mit Kreisel-Batteriepacks ausgestattet als E-Busse unterwegs, berichtet der Firmengründer. Bei diesem Projekt habe das 2014 gegründete Unternehmen mit besseren Sicherheits- und Leistungswerten der Speichermodule einen asiatischen Mitbewerber ausgestochen.

850 Batterien wurden gebaut

Im heurigen Kalenderjahr wurden bei Kreisel 850 Batterien produziert. "Unsere maximale Kapazität liegt bei etwa 1000 Einheiten. Mehr wollen wir nicht. Für Großserien sind wir Lizenzgeber, die sollen unsere Kunden selbst produzieren", sagt Kreisel.

Auch in diesem Bereich sei im laufenden Jahr ein großer Abschluss gelungen: Der vietnamesische Konzern VinFast zieht eine E-Auto-Fabrik hoch, in der ab dem nächsten Jahr zwei Modelle von 30.000 Elektrofahrzeugen gebaut werden sollten. "Dabei verdienen wir bei der Entwicklung und pro geleisteter Kilowattstunde", erklärt Kreisel.

Im noch bis Februar laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz bei 135 Mitarbeitern mehr als 20 Millionen Euro (nach 16 Millionen) erreichen. "Wir werden bei einem Ebitda von zehn Prozent landen", sagt Kreisel. Die hohen Investitionen in Forschung, Entwicklung und den Personalaufbau haben über die vergangenen vier Jahre einen Verlust von zehn Millionen Euro angehäuft. "60 Prozent unserer Ressourcen haben wir in die Entwicklung gesteckt. Wir haben gesät, um in der Zukunft ernten zu können", sagt Kreisel. In dieser Phase gab es auch Mezzaninkapital (eigenkapitalähnliche Finanzierung) der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in der Höhe von zwölf Millionen Euro. Im Gegenzug wurde – wie berichtet – ein wichtiges Patent an die Bank übertragen. "Aus dieser Finanzierung haben wir noch Reserven", sagt Kreisel.

Langsamer als angekündigt läuft der Mitarbeiteraufbau – weil vermehrt mit Partnern gearbeitet werde. Derzeit sind 135 Mitarbeiter beschäftigt. "Inklusive der Teams, die wir bei Partnern steuern, arbeiten an die 250 Mitarbeiter für uns", sagt Kreisel. "Wir sind stolz, in welch kurzer Zeit wir diese Entwicklung geschafft haben." Nachsatz: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Technologisch sind wir vorn."

Nicht umsonst habe Kreisel die Ausrüstung für die FIA-Rallycross-Fahrzeuge ab 2021 gewonnen. Für Berater und Miteigentümer Gernot Friedhuber sei dieser FIA-Zuschlag "ein Ritterschlag".

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at