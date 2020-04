Wechsel an der Spitze von Technosert mitten in der Corona-Krise

"In schwierigen Situationen wie dieser muss man flexibel reagieren", sagt Hermann Schübl, Co-Geschäftsführer des Elektronikspezialisten Technosert mit Sitz in Wartbert/Aist (Bezirk Freistadt). Deshalb wird auch bei Technosert aktuell aus Sicherheitsgründen im Schichtbetrieb und – soweit möglich – von zu Hause aus gearbeitet. Die Auslastung sei derzeit um rund 20 Prozent niedriger. "Wir hatten aber an keinem Tag geschlossen", sagt Schübl.

Nicht nur die Corona-Krise beschäftigt Technosert, auch eine Veränderung an der Spitze steht an: Ab Freitag, 1. Mai, wird Schübl alleiniger Geschäftsführer sein: Der Gründer und langjährige Geschäftsführer Johannes Gschwandtner (64) geht in Pension.

Über diesen Schritt habe man erstmals vor drei Jahren gesprochen, er sei sorgfältig vorbereitet worden, sagt Schübl. Gschwandtner hat Technosert 1988 gegründet, der Betrieb gehörte früher zur Linz Textil. Der 57-jährige Schübl ist seit 2012 in der Geschäftsführung. Technosert erzeugt elektronische Produkte, die zum Steuern von Anlagen, Maschinen und Gebäudeteilen notwendig sind.

Heizungen und Ladewägen

"Wir liefern Produkte für alle Bereiche, in denen Elektronik zu finden ist, von der Heizung, dem Lichtbereich und Smart Homes über Kraftwerke bis hin zu Maschinen unterschiedlicher Art, etwa Ladewägen", sagt Schübl. Auch Software wird bei Technosert entwickelt. Der Exportanteil liegt bei 35 Prozent. Rechnet man auch jene Teile dazu, die erst in Österreich verbaut und dann exportiert werden, steigt die Quote auf 85 Prozent.

150 Mitarbeiter sind beschäftigt, der Umsatz lag 2019 bei 27 Millionen Euro. Eine Prognose für 2020 sei schwierig, sagt Schübl: "Wir sind von der Gesamtwirtschaftslage abhängig." Zu Beginn der Corona-Krise hätten manche Kunden Käufe vorgezogen. Aus den Bereichen Infrastruktur und Energieversorgung gebe es große Aufträge.

Andere Bereiche würden aktuell weniger stark nachgefragt, etwa die Elektronik, die in Häuser eingebaut werde. Hier geht Schübl von einer Erholung im Sommer aus. "Mit einem Umsatzwachstum rechne ich heuer aber nicht."

Gschwandtner und Schübl sind je zur Hälfte Eigentümer von Technosert. An dieser Konstellation soll sich laut Schübl in den kommenden Jahren auch nichts ändern. Johannes Gschwandtner plane nicht, Anteile zu verkaufen. (prel)