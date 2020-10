Was ist, wenn was ist? Ein Tag ganz im Zeichen der Vorsorge

66 Prozent der Oberösterreicher fürchten sich laut einer neuen Market-Studie vor einer schweren Krankheit. Das zeigt, wie relevant das Thema Vorsorge und Pflege ist und wie wichtig und richtig die Ausrichtung des ersten Vorsorgetags der OÖN und der oberösterreichischen Notare am Freitagnachmittag in den Promenaden Galerien in Linz war. Dutzende Leser hatten die Gelegenheit genutzt und Fragen eingesandt, die von Experten beantwortet worden sind.

Was sollte etwa geregelt sein, wenn eine fitte Pensionistin im Urlaub plötzlich einen Schlaganfall erleidet? "Es wäre wünschenswert, eine Vorsorgevollmacht erstellt zu haben, wenn man die Entscheidungsfähigkeit verloren hat", sagt Fritz Jank, Präsident der oberösterreichischen Notariatskammer. "Idealerweise überlegt man sich, wie diese ausgestaltet werden soll. Und wer mich vertreten soll", sagte seine Kollegin Verena Nothegger. Das erleichtere auch den Ärzten die Arbeit – Primar Christoph Röper: "Wir haben dann einen konkreten Ansprechpartner, wenn Behandlungen durchgeführt werden. Damit wird alles leichter."

Ein großes Thema war auch die Pflege. Landesrätin Birgit Gerstorfer verwies unter anderem auf die Pflegehotline (Telefon 051 775 775) und die Sozialberatungsstellen bei den Bezirkshauptmannschaften: "Wir haben auch eine sehr große Anzahl von pflegenden Angehörigen. Für sie gibt es die

unterschiedlichsten Unterstützungsmaßnahmen." Weitere Themen waren beispielsweise die "Patientenverfügung" (siehe Kasten) oder das Erstellen des Testaments. Eine der Leser-Fragen war die gesetzliche Erbfolge, wenn der Ehemann stirbt und eine Frau und zwei erwachsene Kinder hinterlässt und es kein Testament gibt. Jank: "Der Partner bekommt immer ein Drittel, das Kind oder die Kinder zwei Drittel."

Wenn der Chef krank wird

Was passiert, wenn der Firmenchef erkrankt oder stirbt? Wer kann den Betrieb weiterführen? In der zweiten Gesprächsrunde war unternehmerische Vorsorge das Thema. "In jedem Unternehmen sollte ein Prokurist oder ein Bevollmächtigter bestellt werden. So bleibt der Betrieb auch im Ernstfall aufrecht", sagt Notar Clemens Ettmayer. Fast ebenso wichtig ist, dass die wichtigen Informationen auch weitergegeben werden, sagt Notar Christoph Grumböck: "Es gibt immer wieder Fälle, in denen zwar rechtlich die Möglichkeit besteht, zu handeln, aber die Bevollmächtigten faktisch nicht in der Lage waren, etwa weil sie die Zugangscodes nicht kennen." Die wichtigsten Infos könnten etwa in einem Ordner hinterlegt werden. Die Unternehmer Gerrit Glomser und Ines Mittermair berichteten auf der Bühne aus der Praxis. "Ich bin ein Sicherheitsmensch und Planungstyp", sagt Mittermair, die mit ihrem Mann eine Landwirtschaft in Vorderweißenbach führt und etwa Bio-Hühnerfutter vertreibt. Sie verfügt über ein Testament und eine Vorsorgevollmacht: "Aber viele Freunde haben das nicht."

Ex-Glocknerkönig Glomser testet mit seinem Unternehmen, wie gut Menschen auf ein Höhentraining reagieren. "heimAlpin" hat er als GmbH gegründet. Eine gute Idee, wie Ettmayer sagt: Gute Vorsorge beginne bei der Rechtsform. Bei einer GmbH hafte nicht der Einzelne, sondern die Gesellschaft.

Fünf Punkte, die man wissen sollte

Was ist, wenn etwas ist? Fünf wichtige Punkte, und was Sie dazu wissen sollten:

Vorsorgevollmacht: Sie legt fest, wer bei Verlust oder starker Einschränkung der Geschäfts- oder Urteilsfähigkeit die entsprechenden Angelegenheiten übernehmen soll. Sollte eine Entscheidung in sogenannten wichtigen Angelegenheiten (etwa Verkauf der bewohnten Immobilie) anstehen, wird die Vorsorgevollmacht vom Gericht nur dann herangezogen, wenn diese vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder aber vor dem Gericht aufgesetzt wurde. Existiert keine Vollmacht, wird ein Erwachsenenvertreter bestellt.

