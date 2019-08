Was hat Brotzustellung mit Digitalisierung zu tun?

In der Kategorie Digitale Transformation bewirbt sich der Großbäcker Resch&Frisch mit Firmensitz in Wels um einen Digitalos. Diesen Preis loben die Oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam mit ihren Partnern Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, dem Wirtschaftsressort des Landes Oberösterreich, der Kepler Universität, der Österreich-Tochter von Google und die Versicherung Wiener Städtische aus, um erstmals die Vorreiter der Digitalisierung in fünf Kategorien auszuzeichnen.

Neben digitalen Start-ups und Personen, die sich in der digitalen Welt eine Fangemeinde geschaffen haben, werden auch beeindruckende Projekte aus Wirtschaft und Wissenschaft ausgezeichnet, ebenso wie ein digitaler Pionier. In dieser Sparte nominiert die Jury den Preisträger. Vorsitzender der Jury ist Florian Gschwandtner. Der Mitgründer von Runtastic investiert inzwischen in Start-ups und hat ein Buch über das Gründen geschrieben.

Die fünfte Kategorie ist eben jene der digitalen Transformation. Resch&Frisch gibt mit seiner Bewerbung Einblick, wie sehr die Digitalisierung selbst Geschäftsmodelle traditioneller Firmen verändern kann: So werden die Liefertouren für die 200.000 Privatkunden inzwischen mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz berechnet und dem Mitarbeiter auf eine mobile App übertragen. Das steigere die Auslastung der Tiefkühlfahrzeuge und schone die Umwelt, weil Wegstrecken verkürzt werden können. Auch die Belieferung der Fahrzeuge erfolgt inzwischen deutlich effizienter. Weitere Projekte – auch im Backbetrieb selbst – sind in Vorbereitung.

Die Bewerbungsdetails

Auf digitalos.at können Sie oder Ihr Unternehmen mitmachen oder eine digitale Person nominieren. Die OÖN und ihre Partner loben für die Sieger in Summe 100.000 Euro aus. Die Gewinner werden bei einer großen Gala am 22. Oktober in der Linzer Tabakfabrik ausgezeichnet.

