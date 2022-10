Im März 2021 sind die Bagger aufgefahren, nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist es so weit: Die Österreich-Tochter des japanischen Fanuc-Konzerns hat ihre neue Vertriebs- und Servicezentrale in Vorchdorf bezogen. Fünf Millionen Euro investierte der laut eigenen Angaben weltweit größte Hersteller von Industrierobotern in den 2000-Quadratmeter-Neubau unweit der Westautobahn, 30 Mitarbeiter sind beschäftigt. Von hier aus betreut Fanuc Industrieunternehmen in ganz Österreich.