Was der Aufsichtsrat der voestalpine am Dienstag entscheidet – und was nicht

Kommenden Montag und Dienstag geht es in der voestalpine um wichtige Weichenstellungen für die nächsten Jahre. Am Montag präsentiert der Vorstand ausführlich – über mehrere Stunden – in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung, wie der Weg zu den ersten beiden Elektrolichtbogenöfen in den beiden Stahlwerken in Linz und Donawitz ausschaut.