Warum Österreich beim Impfstoff keine Rolle spielt

Wer die Zahlen im Detail betrachtet, ist erstaunt, wie mächtig die heimische Pharmaindustrie ist. In den 150 Unternehmen am Standort sind in Summe 18.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zählt man die Zulieferer hinzu, sind es 63.000 Menschen, deren Arbeitsplatz an der heimischen Pharmaindustrie hängt. Mit einem Wertschöpfungsanteil von beinahe zehn Milliarden Euro trägt die Pharmaindustrie knapp drei Prozent zu Österreichs Bruttoinlandsprodukt bei. Dass ein Corona-Impfstoff aus Österreich käme, ist aber trotz starker Industrie unwahrscheinlich.

Denn im Land wird eine Vielzahl an Arzneimitteln produziert. Geforscht wird vergleichsweise wenig. "Die Expertise wäre im Land. Doch es fehlt an Ressourcen und Schwerpunkten", sagt Peter Richter, Pressesprecher der Branchenvereinigung Pharmig. Hinzu komme, dass die heimischen Produzenten stark von Asien abhängig seien: "Die Wirkstoffe werden importiert und in Österreich verarbeitet", sagt Richter. Sind die Komponenten, etwa wegen eines Lockdowns in China, nicht lieferbar, kommen die Produktionen ins Stocken.

Tirol statt Asien

Umso wichtiger sei, dass lokale Produktionen gesichert werden, sagt Richter. So ist dies jüngst durch massive öffentliche Förderungen in Kundl passiert ist. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis investiert 150 Millionen Euro und verlagert damit seine Antibiotika-Fertigung nicht von Tirol nach Asien. 30 Millionen Euro davon steuert die heimische Forschungsförderung bei, weitere 20 Millionen Euro das Land Tirol. Kundl ist der letzte in Europa verbliebene Standort, an dem Penicillin produziert wird. Der Rest kommt aus Fernost.

Denn mit Antibiotika lässt sich – entgegen weit verbreiteter Meinung – kein Geld verdienen. Dies bestätigen heimische Pharmamanager. Und die Produktgruppe ist keine Ausnahme in der Pharmaindustrie: Wer nicht im Massengeschäft oder hochspezialisiert unterwegs ist, schreibt keine großen Gewinne.

Sogar der weltweit größte Generikahersteller, die israelische Teva-Gruppe, musste bereits von Investoren gerettet werden. Überkapazitäten und der Spardruck im Gesundheitsbereich sind Gründe. Ob mit einem Corona-Impfstoff mittelfristig etwas zu verdienen sei – auch daran zweifeln Branchenkenner.

Der Großteil der in Österreich ansässigen Betriebe sind Tochterfirmen internationaler Konzerne wie die Linzer Betriebe Fresenius (Deutschland), Takeda (Japan) und Thermo Fisher (USA). "Die Stärke des Pharmastandorts Österreich sind seine hochqualifizierten Mitarbeiter, die nicht in vielen Ländern verfügbar sind", sagt Gundolf Sabathiel, Standortleiter von Fresenius Kabi in Linz.

Unter den 150 Pharmaunternehmen findet sich auch noch eine Handvoll Familienbetriebe wie der steirische Generikaproduzent Gerot Lannach des ehemaligen Wirtschaftsministers Martin Bartenstein, Gebro Pharma in Fieberbrunn und die Welser Richter Pharma.

