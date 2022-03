Warum Neuburger vorerst von Hermann die Finger lässt

Groß waren Erwartungen und Optimismus, als Hermann und Thomas Neuburger im Herbst 2016 "Hermann fleischlos" präsentierten – als Alternative zum Leberkäse, mit dem sich das Mühlviertler Familienunternehmen über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat.

Auf Vegetarisches wird Neuburger allerdings künftig verzichten. Denn das Unternehmen legt die Marke "Hermann", wie diese mittlerweile heißt, vorerst auf Eis. Zwar würden Fleischersatz-Produkte noch einige Wochen hergestellt und die Produkte so lange auch im Handel erhältlich sein, aber die Zukunft der Marke hänge in der Luft. Das gab das Vater-Sohn-Gespann gestern, Freitag, in einer Aussendung bekannt.

Als Grund dafür nannte das Unternehmen die Preissteigerungen als Folge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Die Preise für Rohstoffe, Energie und Transport seien derzeit immens und für die Zukunft nicht prognostizierbar, so Neuburger. "Um unsere Produkte weiter zu einem leistbaren Preis anbieten zu können, müssten wir nicht vertretbare Abstriche bei der Qualität machen. Die Zutaten zu strecken, auf Bio zu verzichten oder Zusatzstoffe hinzufügen – das kommt nicht infrage", werden Hermann und Thomas Neuburger zitiert.

Dass auch die Pandemie ihr Übriges beitrug, verhehlen die Geschäftsführer nicht. "Die Krise hat der Etablierungsphase der Produkte unvorteilhaft entgegengespielt", heißt es auf OÖN-Anfrage.

Pilzzucht wird weitergeführt

Wie lange die Marke stillgelegt wird, könne "zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden". Betroffen sind 50 Beschäftigte, die in anderen Positionen zum Einsatz kommen sollen. Die – energieintensive – Pilzzucht in Ulrichsberg, Basis für vegetarische Schnitzel oder Bratwürstel, werde weiterbetrieben, heißt es. Erst kürzlich hatte Neuburger bekannt gegeben, 50 Millionen Euro in neue Hallen zu investieren.

Offen sind auch weitere Pläne (Einstieg in den Fischmarkt, Gewinnerwartung ab 2025, Werksausbau ab 2026). Die Produktion von Neuburger läuft weiter, die Fleischsparte finanzierte mit 70 Mitarbeitern und 80 Prozent Anteil am Gruppenumsatz die Fleischlos-Sparte. Laut Firmenbuch betrugen die Verbindlichkeiten von Hermann zuletzt zwölf Millionen Euro, bei einem Gewinnvortrag von 13,4 Millionen Euro in der Neuburger Holding. (rom)