Dass der US-Konzern Apple in Linz im Umfeld der Universität forscht – die OÖN haben berichtet –, wirft die Frage auf, was denn die Amerikaner an der Johannes Kepler Universität (JKU) konkret interessieren könnte. Apple forscht im Bereich Mobilfunktechnologie. Vor allem drei Institute (siehe unten) beschäftigen sich mit diesem Thema. Es geht also vereinfacht gesagt darum, die Mobiltelefonie weiterzuentwickeln, sagt Rektor Meinhard Lukas. Und das auf internationalem Spitzenniveau.