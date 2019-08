Warum der LASK bei seinen Trikots zum Sololauf ansetzt

Sportlich wird es für den LASK heute Abend in Brügge ernst. Wirtschaftlich steht der Fußballverein nach schwierigen Jahren wieder auf gesunden Beinen. 2018 schrieb der LASK bei 10,62 Millionen Euro Umsatz schwarze Zahlen.

Das liegt zu einem Großteil auch daran, dass die Athletiker beim Sponsoring und der Ausrüstung ausgetretene Pfade verlassen. Seit mehr als zwei Jahren spielt der LASK in Trikots der Eigenmarke "ForzaASK". Dies sei bei Europas Profifußballmannschaften einzigartig, sagt Pressesprecher Georg Hochedlinger.

Für den Entschluss, selbst zu produzieren, gaben mehrere Gründe den Ausschlag: Erstens könne man Trikots günstiger an Fans verkaufen. Während Leibchen und Hosen von Nike, Adidas oder Puma an die 80 Euro im Handel kosteten, erhalten LASK-Fans Trikots für rund 50 Euro. Dies deshalb, weil für den Verein der Marketingzuschlag geringer ausfalle. Pro abgesetztem Auswärtstrikot fließen zudem 19,08 Euro in die Nachwuchsarbeit.

Zweitens könne der LASK mit der Eigenmarke flexibler sein. Man erhalte Muster vorher zugeschickt und könne Stoffe und Materialien absegnen, heißt es. Die Trikots werden hierzulande hergestellt, sagt Hochedlinger. Dem Vernehmen nach hilft dabei die steirische Firma sanSirro.

Und drittens biete sich die Gelegenheit, die eigene Marke zu stärken. Das spiegle sich auch im Absatz. "Wir merken nicht nur bei Fußballtrikots, sondern auch bei Polo-Shirts und anderen Fanartikeln enorme Steigerungsraten."

Dass der LASK nicht den klassischen Weg vieler Fußballvereine eingeschlagen habe, sei daher kein Nachteil. Probleme mit dem Dressendesign oder Lieferzeiten gehörten der Vergangenheit an.

BWT: Ausrüster statt Sponsor

Der internationale Erfolgslauf der Oberösterreicher bringt allerdings eine Änderung an den Dressen mit sich. Weil der europäische Fußballverband UEFA bereits die Play-off-Spiele zentral vermarktet, darf nur ein Sponsor das Trikot zieren. Da die Biermarke Zipfer bereits an der Brust prangt und "ForzaASK" bei der UEFA nicht als Ausrüster registriert war, gründete BWT kurzerhand eine eigene Ausrüsterfirma.

Nun scheinen beim LASK im Europacup anstelle der gewohnten Eigenmarke die drei Buchstaben des Mondseer Unternehmens auf. Damit haben die Athletiker nicht nur einen zweiten Sponsor auf dem Trikot untergebracht, sondern auch das Regelwerk der UEFA geschickt "umdribbelt".

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at