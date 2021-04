Warum bei BMW in Steyr das Wort Diesel verblasst

Mehr als 4400 Menschen – davon 3500 in der Stammbelegschaft – gibt das BMW-Motorenwerk in Steyr Arbeit und ist damit der größte industrielle Dienstgeber in der Region. Die Strahlwirkung solch großer Fabriken – aber auch die Bedrohung, wenn es nicht blendend läuft – wird gerade am Beispiel des nahen MAN-Standorts deutlich.